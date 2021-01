CHIETI, MERCATO E SALDI DAL 4 GENNAIO: “RESPIRO AL COMMERCIO CITTADINO”

CHIETI – Mentre il comparto commerciale della città si prepara ai saldi di stagione, che inizieranno a Chieti già dal 4 gennaio, sarà anticipato anche il mercato di piazza Garibaldi che si svolgerà il 4 anziché il 5.

“Si tratta di una scelta condivisa con le associazioni di categoria e gli operatori, perché possano svolgere le vendita senza problemi – spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Le istanze sull’anticipazioni erano legittime: sia per il mercato del martedì, che cade il 5 gennaio da calendario e senza l’anticipazione al 4 non avrebbe potuto svolgersi, in quanto martedì è giorno prefestivo e la zona rossa, come da decreto del governo, non consente il regolare svolgimento delle attività mercatali; sia per i saldi, cogliendo la possibilità di anticiparli, contenuta nella Determinazione n. 48/DPH007 del 28 dicembre 2020 emessa dalla Regione Abruzzo. Si tratta di recepire la necessità di sostenere il comparto commerciale cittadino, in sofferenza a causa della pandemia e della situazione si stop imposta dalle restrizioni governative decise per limitare i contagi. Istanze manifestate al tavolo permanente di confronto che abbiamo da subito aperto con la categoria che ci vedrà ora alle prese con altri provvedimenti per la valorizzazione del settore”.

“È già avviato il bando per i posteggi, dopo aver reso gratuita la sosta il sabato, stiamo ragionando sulla mobilità con gli assessorati competenti, per rendere maggiormente accessibile la città e farla diventare, davvero, un centro commerciale naturale. Un lavoro che ci vede impegnati, insieme, soprattutto in questo nuovo anno”, concludono.

