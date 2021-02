CHIETI, MUSEO UNIVERSITARIO RIAPERTO AL PUBBLICO: GLI ORARI E LE MODALITA’ DI FRUIZIONE

CHIETI – Il Museo Universitario di Chieti ha riaperto i suoi battenti. Da lunedì scorso, in seguito al passaggio della Regione Abruzzo in “zona gialla”, così come previsto dal Dpcm del 15.01.2021,è stata possibile la riapertura al pubblico dell’importante struttura museale. Il Museo Universitario di Chieti è un museo scientifico che contribuisce a caratterizzare l’Ateneo “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara con uno spazio espositivo dedicato alla conoscenza e alla divulgazione delle Scienze Naturali e della Storia della Scienza, con particolare vocazione verso gli aspetti biologici e medici che emergono dalla ricerca archeologica, medica, antropologica e paleontologica. Nelle sue sale, tra l’altro, trovano posto mostre dedicate a collezioni d’arte donate al Museo. Da lunedì 2 febbraio, dunque, il Museo universitario di Chieti è accessibile dal lunedì al venerdì (ore 09:00 – 19:00 con ultimo ingresso alle 19:00). Il sabato e la domenica la struttura resterà chiusa.

Gli accessi e le modalità di fruizione degli spazi espositivi sono opportunamente contingentati ed il percorso è predefinito con entrata ed uscita separate. Gli operatori presenti in ricezione forniscono indicazioni sull’accessibilità, in modo da impedire assembramenti. Prima di accedere all’interno del Museo dall’ingresso principale, è necessario effettuare la misurazione della temperatura corporea tramite termo-scanner. L’accesso è consentito esclusivamente agli utenti con temperatura inferiore ai 37,5°. Gli utenti devono obbligatoriamente indossare la mascherina di protezione e rispettare la distanza interpersonale di un metro.

“La riapertura del Museo universitario di Chieti – commenta il suo direttore, professor Luigi Capasso– è una notizia importante ed è anche una bella notizia. I Musei sono pensati, realizzati ed organizzati come luoghi della cultura in quanto momenti fisici di conoscenza, di fruizione della scienza e dell’arte, di condivisione delle emozioni. Quando sono chiusi tutto è negato a partire dalle emozioni. Invito tutti ad approfittare di questa nuova opportunità – conclude il Direttore del Museo universitario di Chieti, professor Luigi Capasso- che potrà esser vissuta in totale sicurezza, perché i nostri protocolli per la tutela della salute di ogni singolo visitatore non li abbiamo solo adottati ma li attuiamo con la stessa attenzione che riserviamo sempre alla cura del Museo e delle tante manifestazioni che esso ospita”.

