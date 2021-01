CHIETI, OFFESE SOCIAL A CONSIGLIERA LEGA. BOCCHINO: “IL CATTIVO ESEMPIO DEL CENTRONISTRA”

CHIETI – ” Ci risiamo. È una vecchia storia quella di chi accusa, al giorno d’oggi si procede a mezzo social, soprattutto nel campo politico: mi riferisco alle offese mosse da Enrico Raimondi, neo assessore del Comune di Chieti, a Emma Letta, consigliere comunale della Lega”.

Così, in una nota, Sabrina Bocchino, consigliere regionale della Lega e segretario dell’ufficio di Presidenza, circa la querelle teatina svoltasi sui social riguardante l’appellativo infelice usato dal giornalista Alan Friedman nei riguardi di Melania Trump: “L’assessore Raimondi, nominato dal sindaco Diego Ferrara, ha definito ‘minorata’ la consigliera leghista a cui esprimo la mia solidarietà e il mio sostegno; Emma Letta che stimo a prescindere dalle idee politiche che ci accomunano, è una donna e come tale va rispettata oltre a ciò, per dovere di cronaca, la Letta siede in Consiglio comunale per meriti propri e non per nomina come Raimondi. Ormai siamo abituati al cliché degli esponenti di sinistra, un cliché di puro odio nei confronti degli esponenti leghisti a cui si aggiungono lacune di educazione e di civiltà “

