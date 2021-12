CHIETI, OPERATIVI NUOVI PARCHEGGI SUL PIAZZALE DELL’EX IMPIANTO IP DI VIA SILVINO OLIVERI

CHIETI – Al posto del distributore IP di via Silvino Olivieri (zona Santa Maria), arrivano 18 nuovi parcheggi e un’area di sosta riqualificata e agibile che prende il posto del degrado che ha regnato sull’ex struttura fino allo smantellamento della pompa, la bonifica ambientale dei serbatoi e la demolizione del gabbiotto avvenuti lo scorso ottobre. Stamane è stata realizzata la segnaletica con il coordinamento della Polizia Municipale, stalli a disposizione già nelle prossime ore.

“Era uno scempio, oggi è un’area di sosta con spazi vitali a servizio della città– annunciano il sindaco Diego Ferrara e gli assessori a Mobilità e Attività produttive Stefano Rispoli e Paolo De Cesare – Chieti si riappropria di uno spazio del suo centro storico rimasto a lungo inutilizzato e inutilizzabile, perché non bonificato e messo in sicurezza. Il degrado di cui è stato ricettacolo non ha più ragion d’essere, grazie a un impegno che unisce più settori dell’Amministrazione. Dalle Attività produttive che hanno seguito l’iter e lavori dello smantellamento, ai Lavori Pubblici e Mobilità, che hanno reso di nuovo utilizzabile l’area. Abbiamo scelto di destinarvi parcheggi, perché questa è la più grande mancanza sentita in città: sin dal primo giorno abbiamo lavorato per recuperare tutti gli stalli possibili, in via della Liberazione, in Largo Cavallerizza, nonché su via dei Vezi. Molto faremo su questo fronte anche nel prossimo futuro, per ora abbiamo 18 stalli in più, due dei quali destinati ai disabili e due a disco orario. Tutti i nuovi stalli sono gratuiti”.