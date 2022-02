CHIETI, PARCHEGGI E NUOVI SPAZI AL CIRCOLO TENNIS: VIA LIBERA A SPOSORIZZAZIONE PROGETTO

CHIETI– “Si è chiuso con l’assegnazione al Circolo Tennis Chieti del contratto di sponsorizzazione inerente la riqualificazione dell’area pubblica antistante la struttura in Strada Madonna della Vittoria. Sarà destinata a parcheggio pubblico, ma parte della superficie servirà ad ampliare le attività ludico ricreative. Sul posto è attualmente presente un parcheggio pubblico di circa 3.400 mq, situato davanti al Centro Sportivo”.

Lo dicono in una nota il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, con gli assessori a Sport e Lavori Pubblici, Manuel Pantalone e Stefano Rispoli – L’area necessita di interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza. Abbiamo ricevuto dal Circolo Tennis una proposta da cui siamo partiti, aprendo alla possibilità di una sponsorizzazione pubblica per procedere al rifacimento di buona parte della pavimentazione stradale, al ripristino e miglioramento dell’impianto di illuminazione, all’installazione di un impianto di videosorveglianza, nonché al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Bisogna agire per riqualificare le opere a verde, compresi cordoli e aiuole, oltre alla fornitura di panchine e cestini portarifiuti. L’investimento stimato, fra interventi e arredi, è pari a 74.756,25 euro.

Il Circolo è stato l’unico soggetto interessato e ora si procederà per dare concretezza agli impegni. Il progetto prevede anche la realizzazione, installazione e gestione di una struttura temporanea e amovibile dell’ampiezza di circa 400 mq, finalizzata per consentire lo svolgimento di attività ludico-ricreative, a servizio dei cittadini, con la previsione di campi da tennis e padel.

Il contratto avrà 9 anni di durata dalla sottoscrizione, con la facoltà dell’Amministrazione di prorogare il termine per ulteriori 9. Siamo ricorsi a tale istituto perché, stanti le condizioni economico e finanziarie dell’Ente, ci dà l’opportunità di vedere riqualificate le aree, accadrà in trasparenza e in sinergia con soggetti ben individuati dalla normativa e, nel nostro caso, operativi sul posto e interessati a farsi promotori del miglioramento e dello sviluppo del potenziale dell’area in questione”.