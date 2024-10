CHIETI: PARTONO I LAVORI PER REALIZZARE IL NUOVO ACCESSO DALLA TRANSCOLLINARE VERSO L’OSPEDALE

CHIETI – Al via i lavori di realizzazione del nuovo sistema di accesso dalla Transcollinare per migliorare la mobilità sia dell’area del presidio ospedaliero, sia della zona universitaria, oltre che quella del popoloso quartiere di San Martino. Sul posto è operativa la ditta aggiudicataria dell’appalto, la Edil Asfalti Srl.

“Partita un’altra grande opera per la città, il nuovo accesso alla Transcollinare arricchisce le infrastrutture della mobilità in ingresso e uscita dal territorio teatino – spiega l’assessore al Lavori Pubblici e Mobilità Stefano Rispoli – Si tratta di un’opera importante, che la nostra Amministrazione ha riattivato, grazie al lavoro fatto con gli uffici anche sui tanti cantieri dormienti che abbiamo trovato. A livello burocratico, grazie al lavoro del settore e all’impegno dei nostri dirigenti e funzionari abbiamo provveduto prima a mettere al sicuro i 2 milioni di finanziamento regionale, utilizzati per definire l’iter e poi a far partire il cantiere che restituirà entro il 2025 un’infrastruttura importante per la zona che è una delle più frequentate della città, anche per le presenze che essa ospita, in primis l’ospedale e l’Università”.

“Il nuovo collegamento renderà più fluido e sicuro il traffico di questa vastissima area dopo un’attesa annosa dei lavori. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di diverse opere quali sistemazione e ampliamento dell’attuale via Montello, la realizzazione di una rotatoria di svincolo e la realizzazione di un ramo di accesso alla Transcollinare Chieti-Dragonara; nonché il rifacimento dell’impianto di raccolta e scarico delle acque meteoriche e dell’impianto di illuminazione con l’installazione di nuovi pali. Una viabilità del tutto nuova e un’infrastruttura resa più moderna e sicura a tutela di tutte le utenze”.