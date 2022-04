CHIETI: PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA IN SERVIZIO PER MANUTENZIONE VILLA COMUNALE

CHIETI – Saranno utilizzati anche alla Villa comunale i percettori del reddito di cittadinanza. Dopo l’impiego negli uffici comunali e il supporto al personale dell’accoglienza negli spazi espositivi del Museo archeologico de La Civitella, da oggi parte un progetto che vedrà impiegati per un anno 5 PUC alla Villa comunale e che unisce gli assessorati a Verde pubblico e Politiche sociali.

“Si tratta di una risorsa importante utile per la città e anche per quanti sono percettori del reddito di cittadinanza, che attraverso questi progetti possono tornare in attività, a servizio della comunità cittadina – spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Verde pubblico, C– Da oggi sono operative tre unità, che saranno potenziate nei prossimi giorni, non appena ci sarà la disponibilità di altri soggetti. Ringraziamo l’assessore alle Politiche Sociali, Mara Maretti, assessorato in sinergia del quale sono stati varati già diversi progetti per l’impiego di queste importanti forze. Opereranno alla Villa comunale per la tutela del verde pubblico e piccola manutenzione, effettueranno anche la raccolta delle carte, la rimozione di rami bassi, la raccolta di foglie e carte e, all’occorrenza, anche attività di controllo. I ragazzi, già operativi e identificabili dal gilet con la scritta “Comune di Chieti”, opereranno in ambiente protetto e sono già in servizio, dimostrando quanto il loro impiego sia stata una delle migliori applicazioni della partecipazione civica da parte della nostra Amministrazione comunale, che ne ha autorizzato l’uso sin dai primi mesi di governo”.