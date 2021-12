CHIETI: PM GENNARO VARONE IN CONCERTO AD ORSOGNA

CHIETI – Continuano gli appuntamenti live presso il centro direzionale “Areté” ad Orsogna ideato da Andrea Mascitti, presidente della Società Italiana di Cultura, inaugurato lo scorso 18 novembre.

Domani 27 dicembre, è la volta dell’attesissimo concerto di Gennaro Varone, Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Roma.

Della sua produzione ricordiamo “Sognare le cose impossibili” (2012), “Dentro i giorni” (2013), “La notte e la sposa” (2014) e “Dentro ar core” (2018).

Gennaro Varone è reduce dal grande successo riscosso con il concerto benefico “Le nostre parole” tenutosi lo scorso 3 dicembre al Teatro Circus di Pescara.

L’evento è organizzato dalla Società Italiana di Cultura (affiliata CSEN). L’ingresso sarà riservato ai soci con la possibilità di realizzare la tessera in loco (costo 10 €).

L’affiliazione resterà valida per un anno per tutte le attività che saranno organizzate presso l’Areté e di conseguenza anche per entrare al Bar Perlage.

“La musica è il modo di sentirsi insieme, perché siamo tutti nello stesso tempo, con gli stessi sentimenti ed emozioni e con l’occasione unica di incontrarsi” dichiara Gennaro Varone.

Con Gennaro Varone, (voce, chitarra e armonica) ci sarà al piano Maria Michela Varone.

I suoi lavori discografici si caratterizzano per i testi poetici e linee melodiche intense: l’arte per lui deve esprimere non soltanto leggerezza, ma anche i valori della solidarietà e dell’umanesimo cosicché emozioni “vere” arrivino lì dove devono, al cuore di chi ascolta.

La struttura Areté è un centro culturale polifunzionale, sede anche di uffici di imprese, con elevate potenzialità di fruizione attraverso i suoi spazi interni ed esterni, immersa nei vigneti orsognesi e con una magnifica vista sulla valle frentana. “Areté”, inoltre, ha a disposizione una sala riunioni e uffici per il pubblico.

Ingresso ore 20.30, inizio live ore 22.00, Green Pass obbligatorio.

Per seguire le attività del centro:

sito ufficiale www.centroarete.com e sito della Società Italiana di Cultura www.societaitalianadicultura.it.

Areté | centro direzionale

Contrada Colle San Giacomo, 1

66036 Orsogna (Chieti)

Centralino e prenotazione tavoli: 0871.1981040