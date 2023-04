CHIETI: PREMIATO UN SOCIO ULTRACENTENARIO DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

CHIETI – Con orgoglio l’Associazione Nazionale Carabinieri -Sezione di Chieti-con richiesta avanzata dal suo Presidente C.re Dott. Mario Colantonio alla Presidenza Nazionale di Roma, ha conferito al socio simpatizzante Giorgio Befani nato a Roma il 9 dicembre del 1920, l’attestato di benemerenza per il superamento dei 20 anni di iscrizione al sodalizio dell’Anc di Chieti.

Befani nella sua vita lavorativa è stato apprezzato dirigente dei Grandi Magazzini Standa, con incarico di responsabilità nella gestione commerciale del Centro e Sud d’Italia. Ha avuto due figli, Carlo e Tiziana, 5 nipoti, due pronipoti ed una meravigliosa moglie, Aura.

Per il suo grande lavoro ha ricevuto le onorificienze di Cavaliere della Repubblica e Commendatore della Repubblica prestando la sua opera di creazione di lavoro ed occupazione per tanti giovani.

Sempre legato all’Arma dei Carabinieri ed in special modo alla Sezione di Chieti, pur essendo rientrato a Roma ha continuato con affetto il suo legame con l’Abruzzo .

“Onorati di avere tra gli iscritti un grande Italiano che con i suoi 102 anni ha veramente vissuto epoche storiche importanti, si è deciso di festeggiarlo doverosamente conferendogli un ulteriore riconoscimento porgendogli il caro saluto ed augurio da parte del Direttivo e di tutti i soci della Sezione di Chieti”.