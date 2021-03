CHIETI, RADIO TAXI: COMUNE SCENDE IN CAMPO A SOSTEGNO DEI TASSISTI LOCALI

CHIETI – L’Amministrazione supporta il Radio Taxi di Chieti perché recuperi piena operatività all’interno del territorio.

Si tratta di un impegno preso durante una riunione con la categoria di alcune settimane fa, riferiscono il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Manuel Pantalone: “C’era da ripristinare visibilità e regole affinché il territorio cittadino non fosse più meta di approdo di tassisti provenienti da altre località, che possono venire a scaricare in città, ma non invadere la competenza del nostro servizio di Radio Taxi”.

“Per tale ragione – spiegano – abbiamo recepito le istanze che ci erano state poste dalla categoria e di concerto con gli uffici comunali abbiamo fatto in modo che i nostri taxi siano più facilmente raggiungibili sia dal sito istituzionale che da internet. In questo lasso di tempo abbiamo avviato interlocuzioni per risolvere anche diplomaticamente la questione e non solo attraverso un potenziamento della visibilità di numeri e accessibilità. Dalla fusione di queste azioni siamo riusciti in meno di un mese a restituire piena operatività al nostro Radio taxi ufficiale, che è unico in città, assicurando anche il controllo sul territorio, in modo che le regole non siano violate ancora e che gli altri operatori rispettino le competenze territoriali”.