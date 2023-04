CHIETI: RECUPERATA DALLA POLIZIA UNA FRESA D’ASFALTO RUBATA DURANTE LA NOTTE NEL TERAMANO

CHIETI- E’ accaduto nella mattinata del 26 Aprile, sull’Autostrada A/14 al km 436 sud, nei pressi del casello di Vasto Nord – Casalbordino: gli Agenti della Polizia Stradale di Chieti, intenti in un’attività di controllo, hanno intimato l’alt al conducente di un autocarro cassonato che trasportava una fresa utilizzata per l’abrasione del manto stradale.

Sia il conducente che il passeggero, entrambi di origine abruzzese, non erano in grado di giustificare il possesso del macchinario e tantomeno la provenienza, non essendo in grado di esibire alcun documento attestante il trasporto. A seguito dei controlli operati sul mezzo d’opera trasportato, si è scoperto che la fresa era stata rubata nella precedente nottata nel Teramano, ad una ditta di costruzioni stradali.

La condotta del conducente è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria. Il macchinario rinvenuto, del valore di circa 30.000 euro è stato restituito al legittimo proprietario.