CHIETI: RICONOSCIMENTO A MARCO BELLELLI PREMIATO DALLA NASA PER LO SCATTO DI UN TRABOCCO

CHIETI – Questa mattina nella sede principale della Provincia di Chieti il presidente Francesco Menna ha consegnato una targa a Marco Bellelli, il radiologo lancianese autore della foto del trabocco premiata dalla Nasa lo scorso agosto come scatto del giorno.
Alla cerimonia hanno preso parte anche la consigliera Silvia Di Pasquale, la classe II D del convitto “Vico” di Chieti – che sta lavorando al progetto “L’Umanesimo accoglie la scienza” nel quale è coinvolto lo stesso Bellelli – accompagnata dai docenti Alvida Taricani, Giuseppe Sanelli e Nunzio Mezzanotte, il proprietario del trabocco Rinaldo Verì e il fratello del medico-fotografo, Giuseppe, capo della Procura di Pescara.
Menna ha fatto i complimenti a Bellelli e lo ha ringraziato “per aver portato la Costa dei trabocchi nel mondo, mostrando alla comunità internazionale quanta bellezza promana da questi luoghi”; oltre alla targa, il presidente ha voluto omaggiarlo di un libro sulla Via Verde. Da parte sua, l’autore ha svelato tutti i retroscena che hanno preceduto lo scatto, un racconto che gli studenti presenti hanno ascoltato in religioso silenzio, per poi porre alcune domande al termine della descrizione.
La cerimonia si è svolta davanti alla gigantografia della foto premiata, situata nel corridoio che porta alla presidenza.
