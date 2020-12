CHIETI, RIDUZIONE COMPENSO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI: GRUPPO LEGA, “UNA SCELTA SENSATA”

CHIETI – “La riduzione del compenso dei gettoni di presenza dei consiglieri, votato finalmente stamattina in consiglio comunale, è un atto concreto di moralizzazione che nasce dall’azione responsabile dei gruppi di centro destra che presentarono e videro approvata una mozione in tal senso nella precedente seduta per ovviare, con questo atto, a quell’ inopinata scelta che fece la Giunta ad inizio legislatura”.

A scriverlo, in una nota, il gruppo Lega in consiglio comunale a Chieti.

“Quello di oggi è un atto concreto che auspichiamo al più presto anche la Giunta adotti per quanto di propria competenza, correggendo così la pessima iniziativa che fece ad inizio consiliatura, aumentando la propria indennità e causando di conseguenza anche quella dei consiglieri comunali. A tutt’oggi però al di là di una dichiarazione d’intenti, fatta più che altro per mettere una pezza alla brutta figura rimediata, non è ancora stato fatto nulla in tal senso. Siamo fiduciosi che, dopo questo atto odierno, anche la Giunta con un analogo atto concreto e non con dichiarazione di intenti, si attivi”, si legge ancora nella nota.

