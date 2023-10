CHIETI, RIPARTE PROGETTO “UNA CHIAVE” PER GIOVANI CON DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO

CHIETI – Laboratori creativi, gruppi di ascolto, giochi di società e molto altro.

Il Progetto “Una chiave” a Chieti Scalo è un servizio dell’associazione Erga Omnes, attiva dal 2011, ed è rivolto a giovani adulti con disturbi del neurosviluppo. Intende promuovere il benessere e la qualità di vita dei ragazzi, grazie al sostegno, l’impegno e la professionalità dei volontari.

“Una chiave” organizza infatti attività esterne dove vengono presi in considerazione gli interessi dei ragazzi al fine di incoraggiarli a sperimentare ambienti nuovi, laboratori creativi svolti all’interno dell’associazione per stimolare le abilità relazionali e creative dei ragazzi (di particolare rilievo sono le bomboniere solidali); gruppo di ascolto rivolto ai caregivers, fornendo strumenti utili di supporto.

Il progetto ripartirà ufficialmente, dopo la pausa estiva, il 13 ottobre, dalle 17 alle 19, con i “giochi di società”, mentre il 27 ottobre, sempre dalle 17 alle 19, ci sarà il “laboratorio di cucina”, l’ingresso è gratuito.

Le attività si svolgeranno nella sede operativa di Erga Omnes, in Via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo (ex centro sociale San Martino), dove il sodalizio teatino offre, da vari anni, servizi gratuiti alla cittadinanza, in ambito psico-sociale, educativo e culturale; è diventato ormai uno dei punti di riferimento delle politiche sociali e giovanili del territorio.