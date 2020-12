CHIETI, RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN GIUSTINO: UNA PETIZIONE PER SALVAGUARDARE PATRIMONIO ARCHELOGICO

CHIETI – Ha tagliato il traguardo delle 100 firme la petizione lanciata su Change.org – la piattaforma di petizione on-line – per chiedere al Comune di Chieti di salvaguardare e valorizzare i resti archeologici ritrovati in piazza San Giustino durante i lavori di riqualificazione della piazza.

L’appello – lanciato da alcuni cittadini teatini – chiede alle autorità comunali di modificare il progetto di riqualificazione della piazza tenendo conto degli antichi reperti archeologici rinvenuti.

Nel testo dell’appello si sottolinea come “dopo di decenni di declino, di spopolamento e depressione economica Chieti ha finalmente un’altra occasione per rinascere, per farsi conoscere e per aprirsi al turismo offrendo anche i numerosi altri tesori che possiede ma che soltanto pochi conoscono.I cittadini di Chieti che sottoscrivono la presente petizione vogliono che il progetto attuale sia modificato per tenere conto dei reperti archeologici scoperti e ancora da scoprire, che dovranno essere valorizzati nel nuovo contesto urbano di riqualificazione della piazza.”

Il timore dei promotori dell’appello pubblico è infatti quella che i reperti possano essere sotterrati per permettere il prosieguo della riqualificazione urbana o che possano essere spostati dall’attuale contesto urbano per essere destinati altrove.

