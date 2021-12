CHIETI: SABATO E DOMENICA AL PALA TRICALLE 28ESIMA EDIZIONE DEL FIGHT CLUBBING

CHIETI – Ultima conferenza quella odierna con gli atleti che animeranno la due giorni della 28ª edizione di Fight Clubbing, che si svolgerà al Pala Tricalle di Chieti sabato 18 e domenica 19 dicembre. Si tratta del più grande evento di Sport da Combattimento d’Italia, e di Venator FC9, con il patrocinio del Comune di Chieti, della Regione Abruzzo, del Coni Regionale Abruzzo, della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Federkombat e della Federazione Pugilistica Italiana FPI. Conferenza con gli atleti quella di stamane, oltre all’assessore allo Sport Manuel Pantalone e all’organizzatore, Andrea Sagi, erano presenti i campioni del mondo: Sudsakorn, Fabio Puce, Davide Armanini, Nando Calzetta, Mitat Isteri e i pugili teatini Emanuele Cavallucci e Luca Spadaccini.

“Sono davvero felice che questo appuntamento si svolga qui, perché ospitiamo discipline che fanno grandi numeri e avremo i più forti del mondo per uno spettacolo di sport e di disciplina – così l’assessore allo sport Manuel Pantalone – Un evento che si svolgerà con il pubblico e nel pieno rispetto delle normative anti covid, sarà fruibile con greenpass e si innesterà nel calendario ricchissimo di eventi organizzati dall’Amministrazione per questo Natale e che porterà in città tante presenze. Si tratta di un primo passo a cui sono certo seguiranno altri, perché Chieti diventi davvero la capitale dello sport, grazie a tutte le sue strutture e alle discipline che ospita e a cui dà spazio e voce, anche quelle che non hanno sempre la prima fila o che sono considerate di nicchia. Ai campioni, in bocca al lupo, alla città che ha già risposto con tante prenotazioni, giunga il nostro buon divertimento”.

“Due super eventi in un’unica serata, trasmessi in mondo visione sulle piattaforme Live Now e UFC Fight Pass – ricorda Andrea Sagi – abbiamo i nomi più interessanti e più forti di discipline seguite da 3.5 milioni di persone solo in Italia. Due giorni, 18 incontri (2 di Pugilato, 3 di Muay Thai, 4 di K-1 e 9 di MMA), 36 top fighters mondiali e 8 differenti categorie di peso, il tutto in massima sicurezza e con un pubblico contingentato a 1.400 presenze che abbiamo quasi raggiunto. L’invito è quello di venire ad assistere a un vero spettacolo, l’energia sarà tanta, sia per il talento degli atleti, sia per la loro grande voglia di esibirlo in un evento importantissimo qual è questo, possiamo dire che Chieti ospiterà il più grande evento di sport di combattimento d’Italia. La struttura è perfetta allo scopo, abbiamo due eccellenze teatine del pugilato che sono state un motore importantissimo di attenzione verso la manifestazione, Si parte alle ore 17.00 nell’ottagono, con l’organizzazione di MMA numero 1 al mondo, Venator Fighting Championship e si andrà avanti fra incontri e sfide fra questi grandi Campioni Internazionali del ring che si contenderanno i Titoli del Mondo WAKO e WMC, all’interno di un’arena gremita di persone. I biglietti sono disponibili su Ciaotickets.com o ai botteghini del PalaTricalle il giorno dell’evento”.

“Siamo felici di essere parte dell’evento – così i pugili teatini Emanuele Cavallucci e Luca Spadaccini – Invitiamo la città a venire ad assistere a un grande spettacolo, non ci vedranno combattere l’uno contro l’altro, perché abbiamo categorie diverse, ma ce la metteremo tutta per far divertire la platea, giocando in casa da protagonisti”.

“Sarà un evento davvero da non perdere, perché restituisce ad ognuno di noi pubblico e sfide importanti”, assicurano l’albanese Mitat Isteri, Fabio Puce e Sudsakom, la superstar Thailandese, pluricampione del mondo di Muay Thai con 343 match all’attivo, che salirà sul ring contro il Campione del Mondo WMC Fabio PuceIl campione tailandese è fermo da due anni a causa del covid, la sua ultima sfida lo ha portato a Las Vegas, poi è arrivato il covid. “Sono felice di ricominciare da Chieti e da questo importante appuntamento”, ha detto.