CHIETI – Nuovo allarme incendio allo stabilimento Mag.Ma. a Chieti Scalo, già interessato di recente da un tremendo evento simile. Si vedono colonne di fumo e sul posto ci sono delle squadre dei vigili del fuoco che stanno facendo un sopralluogo per circoscrivere l’ampiezza della zona di fuoco ancora da definire per poi soffocarlo con gli idranti. Al momento non ci sono informazioni esatte su quanto accaduto e le cause sono ignote.

notizia in aggiornamento