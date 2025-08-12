CHIETI SCALO: GIOVANE VIOLENTATO NEL BAGNO DELLA STAZIONE FERROVIARIA, INDAGA LA POLIZIA

CHIETI- Ha telefonato al 112 raccontando che, poco prima, uno sconosciuto lo aveva aggredito nel bagno della stazione, palpeggiandolo nelle parti intime.

La polizia di Stato, secondo quanto riporta il Centro, indaga su un grave episodio avvenuto a Chieti Scalo, venerdì scorso, ai danni di un giovane di 28 anni.

Per dare un nome e un cognome al molestatore potrebbero rivelarsi utili le immagini delle telecamere presenti nella zona.

Tutto è cominciato nel primo pomeriggio di quattro giorni fa, quando il ragazzo è entrato nella toilette dello scalo ferroviario. All’improvviso, in base alla sua testimonianza, è stato sorpreso alle spalle da un uomo che lo ha bloccato con il chiaro intento di abusare sessualmente di lui. L’aggressore ha iniziato a toccarlo nelle parti intime, proponendogli di avere un rapporto sessuale.

La reazione del ventottenne è stata immediata. Quello sconosciuto, almeno in un primo momento, non si è fermato. Ma la vittima, a distanza di pochi secondi, è riuscita a sfuggire alla presa e ad allontanarsi dal bagno. A quel punto anche il violentatore è scappato, facendo perdere le sue tracce.

Sul posto si sono precipitati gli agenti, che hanno ascoltato il ventottenne e avviato le ricerche dell’autore di quella violenza sessuale.