CHIETI: SI ROMPE CALDAIA A SCUOLA, LEZIONI SOSPESE

CHIETI – A causa della rottura della caldaia, saranno sospese fino al prossimo 19 novembre compreso le lezioni e le attività della scuola dell’Infanzia e della Primaria del Comprensivo 2 a Madonna del Freddo di Chieti.

Lo ha deciso con un’ordinanza il sindaco Diego Ferrara, provvedimento che dispone il trasferimento delle 11 classi, 6 della primaria e 5 dell’infanzia, nei plessi di Porta Sant’Anna e del Tricalle per il tempo necessario alla sostituzione dell’impianto.

“La sospensione è un provvedimento necessario visto anche il calo termico di questi giorni, perché i bambini non possono restare al freddo e che consentirà di trasferire negli altri plessi le classi della scuola, questo finché non sarà sostituita la caldaia – annuncia il sindaco Diego Ferrara – I bambini di scuola infanzia e primaria continueranno le attività nelle scuole di plesso a Porta Sant’Anna e Tricalle, dove non ci sono problemi”.

“Una decisione arrivata non appena abbiamo avuto una diagnosi certa del guasto, irreparabile e condivisa con la dirigente scolastica Simona Di Salvatore e tecnicamente più attuabile che sono state valutate sul tavolo di confronto di oggi da cui è scaturita l’ordinanza. La caldaia va sostituita, cosa che richiede tempi più dilatati, per questo sposteremo i bambini per il tempo necessario ad agire. Terremo costantemente informati scuola e, di conseguenza, le famiglie, perché il tutto si risolva nel più breve tempo possibile”.