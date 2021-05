CHIETI: SINDACO FERRARA VACCINA IL 1° MAGGIO, “DA MEDICO, HO SCELTO DI SCENDERE IN CAMPO”

CHIETI – “Ho pensato che il modo migliore e più concreto per onorare il 1° Maggio fosse quello di scendere personalmente in campo nella campagna vaccinale a favore dei cittadini più vulnerabili, i disabili e non deambulabili”.

Cosi il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, che di professione è medico, impegnato il primo maggio a fare vaccini.

“Da oggi, dopo settimane dalla firma della convenzione tra Regione e medici di famiglia e con l’ottenimento delle necessarie credenziali, sono soddisfatto e onorato di poter contribuire all’incessante e proficuo lavoro di tutti gli operatori sanitari impegnati nella campagna vaccinale – spiega sul suo profilo facebook -. In pochi giorni conto di mettere in sicurezza tutti quei miei pazienti che, per gravi malattie croniche invalidanti, non avevano potuto accedere alla vaccinazione, in quanto impossibilitati ad uscire di casa. E resterò a disposizione della campagna vaccinale, perché questo è un momento decisivo per il futuro della nostra comunità che deve risollevarsi al più presto. Un ringraziamento va a tutto l’apparato organizzativo che tra mille difficoltà e ostacoli improvvisi sta marciando nel verso giusto. Ora più che mai: ce la faremo!”