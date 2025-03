“CHIETI SOLIDALE” CHIUDE IN ATTIVO: AVVIATO L’ITER PER ASSUMERE QUATTRO FARMACISTI

CHIETI – Approvato ieri in CdA il progetto di bilancio 2024 della partecipata comunale Chieti Solidale che chiude in attivo. Sempre ieri la società ha pubblicato la graduatoria finale di merito del bando di selezione per assunzione per titoli e colloquio di 4 farmacisti con contratto a tempo indeterminato-full time da impiegare nelle farmacie comunali.

“In base ai dati e facendo un confronto fra 2024 e 2021 il mandato di rilanciare e sviluppare la partecipata ricevuto dal Sindaco alla nomina, appare pienamente raggiunto – sottolinea il presidente Pierluigi Balietti – Tutti i dati patrimoniali, finanziari ed economici sono sensibilmente migliorati. Per la prima volta il valore della produzione ha superato gli 8 milioni di Euro. L’utile 2024 è stato di Euro 363.000 e il patrimonio sociale è di 3,4 milioni di euro. Inoltre la partecipata ha rinnovato le tre farmacie gestite ed ha investito nei servizi sociali. La raggiunta autonomia finanziaria, sensibilmente migliorata, consente di guardare positivamente al futuro. A partire dagli investimenti, perché le disponibilità di cassa consentono di ipotizzarne di nuovi e di affiancarli anche con nuovi servizi che potremo erogare grazie anche all’annunciato potenziamento del personale. Giunge infatti a conclusione la procedura di selezione di 4 nuovi farmacisti, la graduatoria finale del concorso per le assunzioni è pubblicata, 21 i candidati idonei, di cui 4 vincitori che saranno assunti con contratto a tempo indeterminato in tempi brevissimo”.

“Questi numeri sono la conferma di una scelta giusta sulla partecipata e sulla governance – riferiscono il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Partecipate Massimo Cassarino – . Ci troviamo di fronte un trend non solo positivo, ma concretamente traducibile in prestazioni e servizi rivolti alla comunità. Sul fronte societario, prosegue il percorso virtuoso che ha portato al rilancio di Chieti Solidale, un cammino per cui ringraziamo il presidente Balietti e il Cda, senza dimenticare tutto il personale della società, che fa da motore ai tanti servizi possibili grazie alla nostra Srl. Una presenza preziosa, perché intensifica la nostra intenzione di dare supporto alla comunità, attraverso servizi territoriali che di questi tempi aiutano a fare prevenzione e a dare risposte anche sanitarie ai problemi della cittadinanza”.