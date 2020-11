CHIETI, SOPRALLUOGHI IN PERIFERIA: FERRARA, “VERIFICATE DIVERSE CRITICITA’ CHE AFFRONTEREMO”

CHIETI – Mattinata di sopralluoghi per il sindaco Diego Ferrara e la comandante della Polizia Municipale di Chieti Donatella Di Giovanni. Diverse le criticità all’attenzione dell’amministrazione.

“UnA delle istanze che abbiamo voluto verificare riguardava la velocità delle auto su alcuni tratti di via Colonnetta – riferisce il sindaco – su cui si predisporranno dei dissuasori della velocità, compatibili con il traffico della strada anche a servizio dell’ospedale, questo al fine di mettere in sicurezza la mobilità automobilistica e non solo quella su quattro ruote. Siamo poi andati in via dei Martiri Lancianesi, per verificare la situazione di un passaggio che porta a diverse abitazioni, perché possa divenire più accessibile e sicuro, soprattutto per situazioni di emergenza, attiveremo gli uffici per capire cosa il Comune può fare e in che tempi.

“Ultima tappa sono state le case comunali di via Publio Nasone, dove avevamo ricevuto una richiesta per criticità legate alla fornitura di energia elettrica condominiale in una delle palazzine. Lo scopo dei sopralluoghi è quello di operare e trovare soluzioni a problemi che creano disagi alla città e ai cittadini, condividendo scelte che le rispecchino il più possibile”.

