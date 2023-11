CHIETI: STADIO ANGELINI, SETTORE OSPITI PASSA A 500 POSTI

CHIETI – Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha firmato un’ordinanza che per tutta la stagione calcistica eleva a 500 i posti della sezione distinti dello stadio Angelini.

Un provvedimento che recepisce le direttive del Comitato prefettizio di ordine e sicurezza pubblica e che, efficace da oggi, sarà rodato domenica con la sfida casalinga fra Chieti e Sambenedettese.

“Si tratta di una rideterminazione a cui abbiamo lavorato con tutti i soggetti competenti, sia tecnici, sia sportivi e soprattutto responsabili dell’ordine pubblico – commentano in una nota il sindaco Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – Con il tavolo della Prefettura abbiamo condiviso la possibilità di rideterminare i blocchi, alla luce della definizione dei lavori sui servizi igienici sul settore ospiti e l’ordinanza recepisce l’ampliamento accordato. La Tribuna avrà così la capienza massima di 1.779 persone; la curva Ospiti passa a una capienza massima di 500 persone, guadagnando 200 posti in più; la Curva Volpi si attesta a 1.720 persone. Non accessibili i distinti per via degli interventi in corso d’opera”.

“L’ordinanza, attesa da tempo, nasce da un positivo lavoro di squadra che riguarda anche la società del Chieti Calcio, con la quale c’è piena collaborazione e sinergia e che punta a rendere ancora più fruibile e sicuro il nostro Stadio, perché sia sempre più frequentato e la nostra squadra seguita dalla comunità, anche con l’auspicio che possa al più presto ospitare anche gli eventi per il riconoscimento di Chieti quale città europea dello sport per il 2025”, concludono.