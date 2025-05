CHIETI: STOP A MEGALO’ 3 DAL CONSIGLIO DI STATO, IL WWF, “BUON SEGNO PER IL RICORSO PER MEGALO’ 2”

CHIETI- “La decisione del Consiglio di Stato di respingere il ricorso della Akka srl sul nuovo mega centro commerciale che si voleva realizzare a ridosso del fiume Pescara rappresenta una vittoria del buon senso. Il buon senso che ci dovrebbe spingere a consumare meno territorio, a rispettare gli alvei dei fiumi, a non costruire in aree a rischio. Sulla difesa di questo sito abbiamo portato avanti una battaglia con alterne vicende e sembra essere arrivato un punto fermo almeno per quanto riguarda questo ennesimo ampliamento. Siamo che il Comune di Chieti abbia voluto mantenere il punto e difendere le ragioni dell’ambiente e del territorio”. Lo sostiene il Wwf in una nota.

“La decisione del Consiglio di Stato è poi fondamentale anche per l’altro centro commerciale Megalò 2 o Mirò sul quale il WWF Italia ha presentato un nuovo ricorso tramite il legale Francesco Paolo Febbo. Tra le motivazioni che il Consiglio di Stato ha evidenziato motivando la sua decisione vi è anche quella che il Prusst, su cui si basava la richiesta di realizzare il centro commerciale, è da considerarsi ormai scaduto. Questo vuol dire che anche Megalò 2 dovrà essere bloccato dal TAR considerato che la sua realizzazione si basa sullo stesso Prusst dichiarato scaduto dal Consiglio di Stato”, conclude il comuncato degli ambientalisti.

