CHIETI, STRETTA DELL’ADM SUL GIOCO ILLEGALE: PERCHÉ È IMPORTANTE SCEGLIERE PIATTAFORME LEGALI

Una serie di violazioni amministrative ha colpito le sale slot e scommesse nella provincia di Chieti. Una capillare attività di controllo a contrasto di fenomeni illeciti nel settore dei giochi ha portato alla luce, solo a febbraio 2025, alcune violazioni, tra le quali la presenza di un soggetto non autorizzato, l’assenza dell’impianto di videosorveglianza presso una sala VLT e la mancata presenza del Codice Identificativo di verifica riportato sulla VLT presso un altro punto vendita.

L’importanza di giocare solo su casino legali

I 22 controlli effettuati e le 6 violazioni accertate sono la conferma del costante impegno delle istituzioni e delle forze dell’ordine italiane nella lotta al gioco illegale. Il discorso vale tanto per il contesto del gaming fisico quanto per quello dei casino online. Per evitare i rischi legati al gioco illegale, è importante affidarsi sempre a piattaforme autorizzate, come ad esempio i siti di casinò online che operano nel rispetto della normativa e garantiscono standard elevati di sicurezza. L’alternativa è il rischio di veder non tutelati i dati personali e di non aver la garanzia dei pagamenti delle vincite.

Come avviene il contrasto al gioco illegale

I recenti interventi sul territorio che hanno visto coinvolti a Chieti l’Ufficio dei Monopoli di Stato per l’Abruzzo, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza non sono di certo una novità. Da anni ormai è sempre più stringente la morsa delle forze dell’ordine abruzzesi nei confronti di chi compie violazioni e allo stesso tempo ADM deve vedersela con il fronte dell’online, spalleggiato almeno dagli operatori che operano tramite licenza e rispettando le regole. Una sfida schiena contro schiena per avere la meglio sui tanti tentativi di aggirare le regole e i risultati sono tutti nella black list dei Monopoli di Stato, dove sono inseriti tutti i siti inibiti in seguito a violazioni. Sono oltre 10mila i domini sanzionati nel corso degli anni.

I numeri del contrasto al gioco illegale

Quali sono i risultati e i numeri del contrasto al gioco illegale? Periodicamente vengono pubblicati aggiornamente e nei quattro anni tra il 2020 e il 2024 solo l’azione della Guardia di Finanza è stata di 12.700 interventi, che hanno permesso di riscontrare oltre 5.000 violazioni con l’irrogazione di sanzioni per importi superiori a 39,8 milioni di euro. Il 2022 in particolare secondo ADM è stato uno degli anni con il maggior numero di controlli, anche per la riapertura delle sale slot e scommesse dopo il covid con 22.576 esercizi monitorati e 261 siti web inibiti perché privi delle autorizzazioni previste (+32,49% in un anno). Circa 2.600 le sanzioni irrogate in tutto il territorio nazionale per sanzioni pari a 448,72 milioni di euro.

I vantaggi di scegliere i casino legali

Da anni le istituzioni stanno promuovendo la cultura di un gioco responsabile. Le campagne di sensibilizzazione invitano gli appassionati di slot e scommesse ad informarsi sui rischi del gioco compulsivo e su come evitare contesti dove gli utenti non sono minimamente tutelati.

Cosa possono fare i giocatori? La prima risposta è divertirsi con moderazione, ma dal punto di vista ancora più pratico la mossa vincente è scegliere solo operatori autorizzati. Questi sono costretti, pena la revoca della licenza, a fornire agli utenti tutti gli strumenti come il divieto di gioco per i minori, la possibilità di fissare tetti di spesa, la possibilità di autoescludersi dalle piattaforme dei casino online, massima trasparenza nelle transazioni, oltre ad una chiara e informazione sulle probabilità di vincita di ogni gioco presente in palinsesto.