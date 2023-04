CHIETI – Uno studente della facoltà di Medicina dell’Università di Chieti si è ucciso ieri nella sua abitazione. Si tratta di Antonio Corrado, 29 anni, di Manduria, provincia di Taranto. Il corpo senza vita è stato trovato dalla sorella che viveva con lui nell’abitazione di Chieti Scalo.

Il giovane ha lasciato su 42 pagine di un block notes nella quale spiega le motivazioni del gesto attribuibili a un quadro generale di malessere di un giovane adulto, una sofferenza ingigantita dal peso della laurea mancata alla facoltà di Medicina dell’ateneo teatino.

Secondo quanto riferisce il Centro il giovane era in ritardo con gli esami, due in particolare lo avrebbero bloccato, e per questo avrebbe anche mentito ai genitori che, ieri pomeriggio, subito dopo la tragica notizia, si sono precipitati a Chieti.

Il 29enne si sentiva in qualche modo inadeguato, fuori posto .Oltre alla carriera universitaria deludente, forse la causa preponderante del gesto, il giovane ha ricostruito nel manoscritto le sue problematiche insolubili.