CHIETI: STUDIO DEI GRAFFITI PROFESSOR TEDESCHI VINCE SELEZIONE MINISTERIALE “FARE RICERCA”

CHIETI – Il professor Carlo Tedeschi, ordinario di Paleografia presso il DiLASS (Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali) dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, è risultato vincitore della procedura per l’attuazione dell’intervento FARE Ricerca in Italia – Framework per l’attrazione e il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca, con il progetto “Il sogno della libertà. Scrivere in reclusione nell’Italia di età moderna (secoli XV-XIX)”.

La procedura, bandita dal Ministero dell’Università e della Ricerca, prevede l’erogazione di un contributo aggiuntivo, previa valutazione comparativa, ai vincitori di progetti ERC. Il professor Tedeschi è vincitore, infatti, del prestigioso finanziamento europeo ERC Advanced Grant 2020, con il progetto dal titolo “Writing on the Margins: Graffiti in Italy (7th-16th centuries) – Graff-IT”.

Nello specifico, il progetto ministeriale, che ha ottenuto un finanziamento di 484.643,00 euro, si propone di estendere lo studio dei graffiti dal Medioevo ai secoli dell’età moderna, scegliendo come oggetto di ricerca un genere particolare di graffiti: quelli realizzati da individui rinchiusi presso carceri, sia laiche sia ecclesiastiche, e manicomi.

“Il progetto-spiega il professor Tedeschi – avrà un effetto innovativo e pionieristico sul metodo consolidato dell’indagine storica: diverse prospettive si fonderanno verso un approccio integrato e interdisciplinare che prende in considerazione la multiforme complessità dei graffiti (scrittura, immagine, linguaggio e aspetti materiali)”.

“Grazie a questo ulteriore finanziamento e al lavoro del gruppo di ricerca diretto dal professor Tedeschi- dichiara il professor Carmine Catenacci, direttore del DiLASS-l’Università Gabriele d’Annunzio si segnala come polo di eccellenza nell’ambito degli studi storico-paleografici e si candida ad ospitare il primo centro internazionale di studi sui graffiti medievali e moderni”.