CHIETI, SVASTICA SU PANCHINA ARCOBALENO: “OFFESA ALL’UGUAGLIANZA”

PESCARA – Ignoti hanno vandalizzato con una svastica la Panchina arcobaleno realizzata dalle attiviste e dagli attivisti dell’associazione Arcigay Chieti in Piazza Carafa, a Chieti, con il patrocinio del Comune teatino.

“Le Panchine arcobaleno simboleggiano l’uguaglianza tra le persone nonché il rispetto dei diritti; quel segno oltraggioso costituisce un’offesa per tutte e per tutti – scrivono in una nota congiunta il gruppo Giovani democratici e Mazì Arcigay Pescara – Purtroppo occorre registrare, con dispiacere e con stupore, anche un’altra vicenda. A Pescara il gruppo Giovani democratici e democratiche ha proposto una Panchina arcobaleno in città presentando un Ordine del giorno all’amministrazione comunale. L’odg è stato respinto dalla maggioranza”.

“Quei sei colori rappresentano la comunità Lgbt+ e aver negato questa richiesta significa aver respinto l’intera comunità in questione, una comunità spesso sottoposta a discriminazioni e violenze”.

“Alcune istanze non dovrebbero avere “colore politico”, ma dovrebbero essere percepite come battaglie comuni. Esprimiamo, come Mazì Arcigay Pescara e Giovani Democratici/che Pescara sostegno e solidarietà ad Arcigay Chieti e totale sdegno nei confronti di chi si cela dietro il suddetto vile gesto. Le associazioni e i Partiti con a cuore i diritti civili lotteranno con ancora più determinazione per sconfiggere la piaga dell’odio e dell’intolleranza”, conclude la nota.