CHIETI, TARGA AL PILOTA ROBERTO PROFICO: “ESEMPIO PER LA CITTA'”

CHIETI – Nella mattinata odierna l’Amministrazione ha consegnato una targa a Roberto Profico, pilota teatino di adozione, che ha vinto i campionati italiani di Karting, categoria “Kzn over”. La targa gli è stata consegnata dal sindaco Diego Ferrara e dall’assessore allo Sport Manuel Pantalone

“Un riconoscimento per un pilota pluridecorato – così l’assessore Pantalone – Quarantottenne, rosetano di nascita, con una carriera di lungo corso. Profico è da anni pilota di karting e grande appassionato di motori, siamo felici che abbia ripreso a correre e che il suo percorso sportivo sia tornato ad essere vincente con il team, Sc Perfomance di Montesilvano. Campione italiano dal 2001 al 2003 Kzm over, tre volte secondo dal 2018 al 2020, ha fatto anche il Campionato europeo nel 2002 e oggi siamo lieti che sia tornato a vincere e ci auguriamo che la sua carriera vada avanti di successo in successo e porti ancora più in alto i colori della città”.