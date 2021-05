CHIETI, TARGA STORICA AD AUTOFFICINA GIARDINELLI: “ESEMPIO POSITIVO DI LAVORO”

CHIETI – Nella mattinata di oggi il sindaco Diego Ferrara, l’assessore al Commercio Manuel Pantalone e la responsabile della CNA di Chieti Letizia Scastiglia hanno consegnato una targa di attività storica all’autofficina Giardinelli di Chieti Scalo, per i 40 anni di attività. Una storia iniziata con il lavoro di Antonio Giardinelli e condivisa oggi con il figlio Luca, seconda generazione dell’impresa che guarda già al futuro con un investimento che unisce esperienza e innovazione.

“Siamo felici di aver portato il saluto dell’Amministrazione a questa attività – così il sindaco Ferrara e l’assessore Manuel Pantalone – perché 40 anni di lavoro significano molto per l’economia della città e sono un traguardo che auguriamo a tutti di raggiungere. Abbiamo condiviso con la CNA una targa che è simbolica, perché il valore del lavoro è scritto sia nella longevità, sia negli investimenti che l’impresa ha annunciato per i prossimi anni. Come Amministrazione cercheremo altre realtà storiche della nostra città e manifesteremo incoraggiamento e riconoscimento, istituzionalizzando la consegna di targhe ufficiali, a garanzia della storicità e solidità delle imprese e affinché siano in grado di continuare il proprio percorso, diventando un modello generazionale positivo e di riferimento per tutti. L’idea di prevedere un riconoscimento comunale alle attività storiche è già passata al vaglio della Commissione Commercio presieduta dal consigliere Enrico Iezzi ed è ora all’attenzione della Commissione Statuto e Regolamento, presieduta dalla consigliera Barbara Di Roberto, che dovrà predisporre tale regolamento. Esaurita questa fase, promuoveremo tali riconoscimenti attraverso un bando pubblico aperto a quanti avranno lunghe storie professionali da raccontare alla città”.