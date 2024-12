CHIETI: TORNA IL SALONE DELLO STUDENTE, ATTESI OLTRE 10MILA RAGAZZI

CHIETI – Oltre 50 tra università, ITS Academy, scuole di alto perfezionamento, accademie d’arte. Più di 20 incontri e appuntamenti che coinvolgeranno gli oltre 10mila giovani in visita al Salone dello Studente di Campus che torna a Chieti, al Dromedian Live Campus.

Il Salone, a ingresso gratuito, previa iscrizione sul sito www.salonedellostudente.it, sarà aperto alle scuole l’11 e il 12 dicembre dalle 9.00 alle 13.30.

All’inaugurazione (11 dicembre, ore 10.30) insieme a Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus, saranno presenti Anna Teresa Giammarino, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Chieti, Massimiliano Nardocci, direttore generale USR Abruzzo, Giuliano Bocchia, dirigente USR Abruzzo.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca – viene ricordato in una nota – ha stanziato 13,5 milioni di euro per le borse di studio universitarie 2024/25 in Abruzzo, una cifra più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Notizie positive anche per gli ITS Academy abruzzesi che un’indagine di Openpolis posiziona tra i migliori d’Italia grazie al punteggio di valutazione più alto della media nazionale.

Anche se gli studenti che frequentano questi corsi sono ancora pochi. Proprio per ampliare la conoscenza di questa proposta, il primo incontro del Salone, “Sistema ITS Abruzzo” (11 dicembre, 10.10, Sala Azzurra) presenterà i corsi e i servizi per gli studenti.