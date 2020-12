CHIETI, TORNA MERCATO DEL VENERDI’: “ASSICURATI CONTROLLO E RISPETTO NORMATIVE COVID”

CHIETI – Si è svolto ieri l’incontro dell’Amministrazione con i rappresentanti degli operatori dei mercati cittadini e le associazioni di categoria di riferimento, in merito alla riorganizzazione delle attività mercatali. Durante l’incontro che si è svolto in remoto, il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone hanno informato gli operatori dell’intenzione di riportare su Corso Marrucino il mercato questo venerdì, scelta che sarà accompagnata dalla revoca dell’ordinanza emessa la settimana scorsa.

“Abbiamo disposto tale possibilità basandola sul miglioramento del quadro sanitario della situazione in città e disponendo con la categoria un controllo condiviso affinché le vendite si svolgano in sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli covid – così il sindaco e l’assessore Pantalone – . Siamo ben consapevoli della necessità di contingentare la fruibilità del mercato, esigenza che abbiamo condiviso con gli operatori chiedendo la loro fattiva collaborazione, oltre alle misure che prenderà il Comune, mettendo in campo come di consueto la Polizia Municipale e le associazioni di Protezione civile cittadine”.

2È un’opportunità che è stata al centro dell’incontro di ieri, che di fatto istituisce un tavolo di confronto anche con gli operatori, che vogliamo come interlocutori diretti dell’Amministrazione, in quanto, insieme, dopo le feste dovremo ridisegnare l’organizzazione dei mercati, perché si svolgano al meglio e perché qualifichino un’attività che a Chieti va avanti da tantissimo tempo”.

“L’idea è anche quella di brandizzare i nostri mercati, creando una sorta di marchio di qualità che ne racconti l’identità, la storia e le caratteristiche merceologiche. Siamo certi che possano diventare un punto di forza del comparto economico della città e un elemento di attrazione per il territorio, su cui dobbiamo puntare per esprimere il potenziale della città, specie quello su cui, storicamente, nessuno ha mai puntato, nonostante il suo valore”, hanno concluso sindaco e assessore.

