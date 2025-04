CHIETI: TRE GIOVANI DOVRANNO RESTARE LONTANO DELLA MOVIDA SU ORDINE DEL QUESTORE

CHIETI – Sono proseguiti anche negli ultimi giorni i controlli disposti dal Questore della Provincia di Chieti in relazione alle “zone a tutela rafforzata” istituite il 14 marzo di quest’anno con Ordinanza del Prefetto della Provincia di Chieti a seguito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi lo stesso giorno. In questo fine settimana sono stati allontanati tre giovani molesti, anche a seguito di abuso di sostanze alcoliche, dalle zone della movida di Chieti Scalo.

I tre, di cui due di origine nordafricana e un italiano, rispettivamente di 26, 25 e 21 anni, tutti gravati da precedenti per reati contro la persona, dovranno restare lontani dalla zona della movida scalina sino al prossimo 18 maggio, data di scadenza della zona a tutela rafforzata istituita con apposita ordinanza prefettizia. Durante la scorsa settimana la Polizia di Stato ha controllato 125 persone nelle zone a tutela rafforzata di Chieti, di cui 52 stranieri, ed emesso in totale 4 ordini di allontanamento.