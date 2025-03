CHIETI: TROVATO CADAVERE MUMMIFICATO, UOMO DI 65 ANNI MORTO DA TRE MESI

CHIETI – Un uomo di 65 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Chieti, non lontano dal centro, un decesso che probabilmente risale a tre mesi fa: il corpo, mummificato, sul quale non ci sono segni di violenza, era sul pavimento, vicino a una sedia.

L’uomo, che era cardiopatico, potrebbe aver avuto un infarto.

Questa mattina il figlio, che non aveva rapporti con il padre da alcuni anni, si è recato in Questura per presentare una denuncia di scomparsa dopo aver saputo da alcuni parenti che dell’uomo non si avevano notizie da circa tre mesi.

A quel punto nell’abitazione si sono recati gli uomini della Squadra Volante della Questura ed i Vigili del Fuoco che hanno aperto la porta dell’abitazione.

La salma è a disposizione del medico legale per l’ispezione cadaverica, quindi verrà restituita ai familiari.