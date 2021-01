CHIETI, TROVATO LUPO MORTO VICINO AL CENTRO ABITATO

CHIETI – Una lupa morta è stata trovata ieri dai militari della Stazione Carabinieri Forestale, su segnalazione di un residente, a ridosso dell’abitato a Chieti, nei pressi di via Generale Carlo Spatocco.

Incerte le cause della morte dell’animale, esemplare di circa quattro anni. Sul posto è intervenuto anche il servizio veterinario della Asl Lanciano Vasto Chieti. Si tratta del secondo lupo trovato a gennaio dai Carabinieri Forestali in zona.

“Il lupo è un animale schivo di natura e tende ad allontanarsi dalle persone – si legge in una nota dei Carabinieri Forestale – Non ci sono dati storici da cui si possa desumere qualsivoglia pericolo per i cittadini. La presenza del lupo in aree periurbane , pertanto, non deve allarmare”.

