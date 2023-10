CHIETI: ULTIMATI LAVORI IMPIANTO ELETTRICO AL CANILE, “PRESTO RIQUALIFICAZIONE BOX”

CHIETI – Ultimati i lavori di messa a norma dell’impianto elettrico del canile rifugio Bonincontro, di proprietà del Comune di Chieti.

Gli interventi attesi da anni erano stati messi in cantiere in agosto, per un totale di circa 20.000 euro. Questa mattina, sul posto, la simbolica riconsegna, con l’assessore alla Tutela del mondo animale, Fabio Stella e insieme ai volontari dell’associazione che gestisce la struttura e la ditta esecutrice.

“C’è soddisfazione perché avevamo chiesto e ottenuto tempi per effettuare l’intervento, si potrà procedere – commenta in una nota l’assessore Stella – a conferma di un impegno importante preso con la città e portato avanti dopo anni e anni di attesa. La struttura, che si regge sull’importante lavoro dell’associazione, era in attesa di interventi di cui noi ci siamo fatti carico, trovando risorse per agire e alleggerendo le attese. L’impianto elettrico è stato non solo messo a norma, ma anche potenziato e siamo riusciti ad aggiungere un dispositivo per le lampade infrarossi che consentirà di scaldare i box specie durante l’inverno”.

“Poi ci occuperemo della struttura, su cui potremo intervenire con l’approvazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, in modo da poter mettere a norma anche quella e per dare agli ospiti del nostro canile un’accoglienza dignitosa e capace di assicurare benessere e dignità durante la loro permanenza”.

“Oggi abbiamo fatto una riunione negli uffici per portarci avanti anche per questi lavori dell’importo di 187.000 euro, si tratta di fondi del Ministero dell’interno che consentiranno la messa a norma di tutto il canile, il rifacimento dell’impianto idrico e dei reflui e l’ampliamento dei posti per custodire i cani. L’obiettivo è quello di rinnovare il canile e farlo diventare ancora di più di oggi un punto di riferimento per la collettività, oltre che un luogo dove gli animali sono accolti e ricevono attenzioni, amore e cure”, conclude.