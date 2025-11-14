CHIETI: UNA SETTIMANA DI SCREENING GRATUITO PER IL DIABETE E DOMANI MEDICI A CONGRESSO

CHIETI – Senza prenotazione, senza impegnativa, a ingresso libero. Sarà un Open Week quello organizzato dalla Diabetologia Territoriale di Chieti, diretta da Anita Minnucci, che aderisce agli eventi promossi nella ricorrenza della Giornata Mondiale del Diabete aprendo le porte degli ambulatori, in via Tiro a segno n.8, al primo piano. Dal 17 al 21 novembre dalle ore 9.00 alle 11.00 sarà effettuata gratuitamente lo screening della patologia diabetica mediante misurazione del glucosio capillare.

Intanto sabato 15 novembre si terrà il Congresso delle società scientifiche Associazione Medici Diabetologi e Società Italiana di Diabetologia, coordinato da Anita Minnucci e Maria Antonia Baldassarre. I lavori, che si svolgeranno presso Moddo Hotel di Città Sant’Angelo (Pescara), avranno come tema “L’evoluzione dell’assistenza alla persona con diabete: dalle innovazioni terapeutiche ai nuovi modelli organizzativi e alla sostenibilità di cura”.