CHIETI: VIETA ALLA MADRE DI GUARDARE LA TV E DI USARE IL BAGNO, GIUDICE LO CACCIA DI CASA

CHIETI – Il figlio nega alla madre di guardare la Televisione e addirittura di andare al bagno. Lei trova la forza per reagire con una denuncia: il giudice decide di allontanare da casa l’uomo di 45 anni e blocca i presunti maltrattamenti conditi da minacce e insulti. Lo riporta il Centro di Chieti precisando che in alcuni casi la donna era costretta a rifugiarsi nella propria camera per consumare i pasti. Ora c’è una inchiesta per chiarire il caso dopo che è scattato il codice rosso e l’indagato potrà dare la sua versione.