CHIETI:14ENNE PICCHIATA E FILMATA SUI SOCIAL, IN ARRIVO DENUNCE A CARICO DI DUE COETANEE

CHIETI – Una quattordicenne é stata aggredita da due coetanee alla villa comunale, nella notte tra sabato e domenica, con calci e pugni. Massacrata, gettata a terra dolorante e indifesa. Il tutto condito da risate di chi era a due passi e guardava – divertendosI e non ha mosso un dito per fermare quell’orrore. Anzi, qualcuno ha filmato e pubblicato quello che stava accadendo in tempo reale su Instagram. Lo riporta il Centro.

Quei video sono finiti in mano alla polizia e saranno la prova per far scattare delle denunce a carico delle autrici della selvaggia aggressione alla malcapitata adolescente. La 14enne è ricoverata nel reparto di pediatria con parecchie lesioni, al viso e in altre parti del corpo, causate dalle botte – e dalle ginocchiate – subite. Vagliando le immagini circolate sui social, e risalendo ai profili di chi le ha pubblicate e diffuse su Instagram, tutte le persone coinvolte in questa tristissima storia le due colpevoli sono state identificate e, nelle prossime ore, verranno denunciate per l’inaudita violenza con cui si sono scagliate contro la loro vittima.