CHIETI:”RICADUTE NEI TERRITORI CON IL PNRR”. DOMANI CONVEGNO DI CONFINDUSTRIA CON MARSILIO

CHIETI – Si terrà il 23 maggio, alle 17:30 nella Sala Orofino di Confindustria Chieti Pescara l’incontro: “Consip e Aric: ruolo e mission delle centrali di acquisto. Ricadute sul territorio e casi di applicazione per il Pnrr” che si rivolge a imprenditori, manager, responsabili delle vendite e responsabili aziendali di gare e appalti non solo di Grandi Aziende ma anche a tutti gli enti, autorità, stakeholders interessati per illustrare le possibili collaborazioni nel mercato degli acquisti delle PA. Consip, acronimo di Concessionaria Servizi Informativi Pubblici è una società per azioni che ha come unico azionista il Ministero dell’economia e delle finanze.

Le attività di Consip riguardano i programmi di razionalizzazione degli acquisti, offrendo alle amministrazioni strumenti di e-Procurement per la gestione dei propri acquisti: Convenzioni, Accordi quadro, Mercato elettronico, Sistema dinamico di acquisizione, Gare in Application Service Provider. Aric, già Agenzia regionale per l’informatica e la telematica (Arit), concorre non solo al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale, essendo di fatto il punto di riferimento per la digitalizzazione dei servizi pubblici in Abruzzo, ma svolge anche le funzioni di centrale di committenza, di stazione unica appaltante e di soggetto aggregatore, in favore della Regione Abruzzo e di altri soggetti pubblici aventi sede nel territorio regionale. Insieme i due enti costituiscono un sistema complesso nel quale le imprese private a vario titolo, anche a livello regionale e locale, possono essere interessate o a rapporti di fornitura o a subappalti attraverso le società aggiudicatrici delle convenzioni o delle gare di appalto. Per questo motivo è importante capire i meccanismi che verranno illustrati nel corso dell’evento.

l’incontro promosso da Confindustria Abruzzo che prevede tra, gli altri, interventi di Silvano Pagliuca – Presidente Confindustria Abruzzo e Marco Marsilio – Presidente Regione Abruzzo