CHIUDE LA FILIALE DI BANCA INTESA SAN PAOLO A BISENTI: DOMANI CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO

BISENTI – Il presidente del consiglio comunale e il sindaco di Bisenti hanno indetto un consiglio comunale straordinario con invito ai residenti per martedì 21 Febbraio ore 18,30, nella struttura comunale Cinema- Teatro avente ad oggetto la chiusura della filiale di Banca Intesa San Paolo.

“La recente comunicazione”, si legge nella nota del Comune, “di chiusura della banca Intesa Sanpaolo lascia sgomenti. In due anni Bisenti perde due filiali. Una vera catastrofe per il nostro territorio. Il recapito della nostra banca sarà trasferito a Penne. Mentre a tutti i livelli istituzionali si continua a parlare di riequilibrio per le zone interne i fatti dicono l’esatto contrario . Come dire: al peggio non c’è mai abbastanza. Riteniamo necessario reagire a tale decisione, che preclude al nostro paese una importante prospettiva e lo dobbiamo fare insieme a tutta la cittadinanza. Vi invitiamo pertanto a partecipare alla seduta consiliare perché in quella sede possiamo concordare azioni e strategie”.