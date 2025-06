CHIUDE PUREM A CASTELLALTO: MAGNACCA CONVOCA INCONTRO URGENTE, “AZIENDA AVEVA DATO RASSICURAZIONI”

CASTELLALTO – Lo stabilimento Purem di Castellalto (Teramo), la multinazionale attiva nel settore Automotive, chiude i battenti: 48 i licenziamenti previsti “senza alcun incontro con le parti sociali, senza alcuna spiegazione alle lavoratrici e ai lavoratori”, lamentano Fim Cisl e Fiom Cgil.

In una nota l’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca annuncia: “Con l’urgenza del caso ho convocato per lunedì 16 giugno alle ore 10:30 una videocall con i sindacati e con l’azienda per affrontare assieme le problematiche relative alle motivazioni che hanno portato la Purem di Castellalto ad avviare le procedure di licenziamento dell’intero personale”.

“Abbiamo l’obbligo di attivare tutte le iniziative istituzionali di salvaguardia dei posti di lavoro – aggiunge l’assessore Magnacca – anche a difesa del tessuto produttivo e della tenuta sociale del territorio. La notizia della Purem è arrivata senza preavviso. Voglio ricordare come nell’ultimo incontro istituzionale del 23 maggio 2023 l’azienda aveva dato rassicurazioni alla continuità del sito di Castellalto evidenziando come lo stabilimento abruzzese dovesse diventare il principale centro di produzione dei pezzi di ricambio per tutto il gruppo Purem a livello europeo oltre al mantenimento dei livelli occupazionali”.