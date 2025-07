CHIUSA DISCOTECA NON AUTORIZZATA NEL CHIETINO PER LAVORO NERO E CARENZE IGIENICHE

CHIETI – Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità, il Questore della provincia di Chieti, dott. Leonida Marseglia, ha predisposto controlli straordinari sul fenomeno della “Movida” con rafforzati servizi che hanno interessato la provincia ed in particolare la zona costiera, finalizzati anche alla verifica del rispetto della regolarità amministrativa dei pubblici esercizi e dei locali di intrattenimento.

È stata così predisposta, nella serata di ieri, un’attività di controllo congiunto, diretta da un funzionario della Questura di Chieti, che ha visto la partecipazione della Squadra Amministrativa della Polizia di Stato di Chieti e del Commissariato di P.S. di Lanciano, personale della Squadra Mobile, pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Abruzzo”, due unità cinofile del Gruppo Squadra Cinofili della Guardia di Finanza di Pescara unitamente a personale dell’Ispettorato del Lavoro di Chieti e della ASL.

L’attività di controllo ha permesso di accertare, relativamente ad un noto esercizio commerciale ubicato lungo la Costa dei Trabocchi, delle gravi irregolarità amministrative tanto che il locale, presso il quale al momento dell’accesso, intorno alla mezzanotte, erano presenti circa 1000 avventori in pista da ballo, è risultato sprovvisto di licenza di pubblico spettacolo. Inoltre, diverse sono state le sanzioni comminate per un ammontare di circa 16.000 € relative alla presenza di 3 lavoratori risultati non in regola con il contratto di lavoro, mancata autorizzazione per l’installazione delle telecamere ivi posizionate, mancata corrispondenza del piano di evacuazione e mancata conformità dei luoghi di lavoro. È stata, inoltre, sospesa l’attività di preparazione degli alimenti nonché contestata l’assenza dei requisiti igienici (spogliatoio) e mancata applicazione delle procedure HACCP.

Infine, all’esterno del locale, è stato fermato e denunciato per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti un giovane frentano di 22 anni che, dopo aver tentato di darsi alla fuga, è stato bloccato dagli agenti e trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e hashish.