L’AQUILA – Sono in corso lavori per sistemare l’area di via Carabba, all’Aquila, dove nei giorni scorsi è stato trafugato un grosso tombino (ora sostituito), che ha scoperto una buca profonda due metri, e dunque, pericolosa.

Infatti gli addetti comunali (foto G. Cocciolone) hanno quasi concluso i lavori di messa in sicurezza della buca. In precedenza era stata adottata una soluzione provvisoria che aveva destato critiche dai residenti.