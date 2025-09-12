CHIUSO 10 GIORNI UN LOCALE A NERETO: IL QUESTORE, “FREQUENTATO DA PREGIUDICATI E LUOGO DI RISSE”

TERAMO – Il Questore di Teramo ha disposto la sospensione della licenza dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso un pubblico esercizio di Nereto.

Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che prevede la facoltà, per l’Autorità Provinciale di P.S., di sospendere le licenze degli esercizi quando siano abituale ritrovo di persone pregiudicate e costituiscano “pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.

Infatti, a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini e di numerosi controlli effettuati negli anni 2024 e 2025 presso il pubblico esercizio dai Carabinieri di Nereto, Alba Adriatica e Tortoreto, tutti del teramano, è stata rilevata la costante presenza e l’assidua frequentazione dipluripregiudicati soprattutto per gravi reati contro la persona ed in materia di sostanze stupefacenti; inoltre il locale è stato luogo di liti e risse tra avventori, una delle quali sfociata nel dicembre scorso in lancio di oggetti all’esterno sui veicoli in sosta nelle adiacenze del bar in argomento.

Pertanto l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso il pubblico esercizio, in premessa indicato, è stata sospesa per giorni 10 (dieci) dalla notifica del provvedimento effettuata da personale della Stazione Carabinieri di Nereto nel pomeriggio di ieri, con l’apposizione sull’area destinata all’attività in questione della dicitura “CHIUSO PER DISPOSIZIONE DEL QUESTORE”.