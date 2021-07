CHIUSO PUNTO NASCITE DI TERMOLI: OSPEDALE DI VASTO PRONTO AD ACCOGLIERE MAMME IN ATTESA

VASTO – Pronti ad accogliere all’ospedale di Vasto per il parto le mamme in attesa del Molise.

È questa la disponibilità offerta dal direttore generale della Asl Thomas Schael alla richiesta dell’Asrem che ha bloccato temporaneamente i parti al Punto Nascite di Termoli dopo aver avviato un’indagine interna per la morte di un neonato e la conseguente denuncia presentata in Procura dalla famiglia.

La Asl Lanciano Vasto Chieti non è nuova a rapporti di collaborazione con l’Azienda sanitaria unica del Molise: anche nel periodo Covid si sono offerte reciproco sostegno, sia in occasione della sospensione dei ricoveri a Termoli per contagi al Pronto Soccorso, che aveva determinato il dirottamento delle urgenze al “San Pio” , che con la forniture di tute ai colleghi molisani; l’Asrem aveva poi ricambiato con l’invio di un ventilatore polmonare a Chieti.

“Volentieri diamo una mano anche in questa circostanza – dice Schael – accogliendo la richiesta del direttore Oreste Fiorenzano a cui mi legano rapporti di stima e di reciproca collaborazione. A tal fine è stato disposto i rafforzamento dei servizi dedicati alle donne in gravidanza”.