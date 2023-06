CHIUSURA ANNO SCOLASTICO: L’ASSESSORE QUARESIMALE DOMANI A TERAMO

TERAMO – “Un saluto simbolico a tutti gli studenti abruzzesi, il corpo docente, il personale scolastico ma anche i genitori che svolgono un ruolo estremamente importante”.

L’assessore regionale con delega all’Istruzione, Pietro Quaresimale, sarà a Teramo domani, alle 9, al Convitto Nazionale “Melchiorre Delfico” per la chiusura dell’anno scolastico 2022/2023.

Quaresimale in una nota sottolinea che “la Regione Abruzzo è sempre vicina alle Istituzioni scolastiche e pronta a fare la propria parte per creare le giuste condizioni sia per l’accesso che l’erogazione dei servizi scolastici. Agli studenti ed agli insegnanti, in particolare, dopo un anno scolastico così intenso ma anche ricco di stimoli e di esperienze vissute, auguro di trascorrere una serana estate”.

