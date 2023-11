CHIUSURA DISTRETTO SANITARIO DI CHIETI SCALO: STELLA (M5S), “MARSILIO E MANAGER ASL RESPONSABILI”

CHIETI- “La giunta Marsilio e il direttore generale della Asl Thomas Schael fanno finta di non sapere. Sono responsabili della chiusura del distretto sanitario di Chieti Scalo. Avevano promesso quattro anni fa la riapertura nell’ex stazione ferroviaria: stiamo ancora aspettando. E’ inutile rimpallare le responsabilità su chi non ha competenze sulla sanità. Negano l’evidenza, ma i cittadini sanno benissimo come stanno le cose”.Così l’assessore M5S alla Sanità di Chieti, Fabio Stella.

“La questione della casa di comunità Peter Pan, invece, è cosa diversa dal distretto sanitario e questo il direttore generale dovrebbe saperlo. I lavori con i fondi del Pnrr, resi possibili dal gran lavoro di Giuseppe Conte in Europa e non di certo merito del governatore Marsilio, possono essere fatti anche con un comodato d’uso di 50 anni; voglio ricordare alla Asl di Chieti e a Marsilio che non é necessario essere proprietari dell’immobile del Peter Pan, ma é sufficiente il comodato d’uso tra la pubbliche amministrazioni di Chieti e la Asl stessa. Mi meraviglia che Schael non lo sappia o fa finta di non sapere. I cittadini di Chieti Scalo sono stufi di questa inerzia e di essere privi di servizi sanitari essenziali. Sarò sempre al loro fianco e mi batterò affinché si arrivi alla realizzazione del distretto sanitario e della casa di comunità in tempi brevi. Basta con gli annunci, adesso vogliamo risposte concrete”, conclude Stella.