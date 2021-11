CHIUSURA EDIZIONE NOTTURNA TGR, BIONDI “CONTRAZIONE SPAZI INFORMATIVI PENALIZZANTE PER AREE INTERNE”

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in una nota ha espresso preoccupazione e contrarietà rispetto alla chiusura dell’edizione notturna dei Tgr Rai.

“In una regione come l’Abruzzo, dove è centrale il processo di ricostruzione a seguito di calamità naturali e che può assurgere ad esempio, oltre che della capacità di rinascita dei territori, della forza e dell’orgoglio delle aree interne è necessaria la presenza di un servizio pubblico che valorizzi e amplifichi queste esperienze. Assistiamo, invece, a una contrazione degli spazi dell’informazione che non ci si aspetterebbe da un’azienda importante come la Rai, che sin dalla sua nascita ha contribuito alla crescita sociale e culturale del Paese. Mi auguro, pertanto, che la decisione di spegnere le luci sull’edizione notturna del telegiornale notturno della Tgr possa essere rivista” dichiara il primo cittadino.