CHIUSURA ICO DI ALANNO: FINA E VADINI, “SUBITO TUTELE A DIPENDENTI COINVOLTI”

TERAMO “La vicenda della chiusura della Ico di Alanno è drammatica e paradigmatica. La priorità adesso, e offriamo per questo tutto il nostro impegno, è tutelare i dipendenti coinvolti”: lo dichiarano Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese e candidato al Senato, e Lisa Vadini, responsabile Lavoro del Pd Abruzzo.

Per Fina e Vadini poi “occorre lavorare sul costo dell’energia per famiglie e imprese, in prima battuta facendo pagare le tasse sugli extraprofitti alle imprese energetiche per abbassare le bollette”.